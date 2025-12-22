Risotto milanese a Milano

Il “Natale al Vespucci” è iniziato con l’executive chef Sabrina Macrì e il sous-chef Cristopher Crouchman del BistRo “Aimo e Nadia” di Milano, che hanno tenuto una doppia masterclass coinvolgendo otto classi e preparando il famoso risotto milanese. Questo evento è stato il primo appuntamento di un viaggio in cinque tappe che ha visto la partecipazione di altri chef e professionisti del settore, tra cui il maestro pasticciere Mario Ragona e il “prof” Marcello Leoni di Cast.

Gli eventi sono stati coordinati dai docenti di sala, cucina e accoglienza turistica dell’alberghiero di via Valvassori Peroni. Il preside Luigi Costanzo ha spiegato che questo ciclo di eventi diventerà un vero e proprio format e appuntamento fisso per la scuola, con l’obiettivo di far tornare ex studenti che lavorano in ristoranti stellati o che stanno facendo carriere straordinarie per condividere le loro storie e le loro esperienze.

Tra gli ospiti c’è stata anche Giulia Bricchi, 22 anni, ex ginnasta e astro nascente nel regno della pasticceria, che ha incantato gli studenti del Vespucci con la sua arte e la sua filosofia. Ha spiegato come il mondo della pasticceria abbia bisogno di giovani appassionati che condividano il valore del fare questo lavoro nel modo giusto, con molto amore. Anche il maestro di pasticceria Andrea Bonati ha confermato l’importanza della condivisione e della passione nel mondo della pasticceria, sottolineando come il lavoro della pasticceria, del panificatore, della ristorazione e dell’ospitalità stia iniziando a modificarsi grazie alla tecnologia e a un ripensamento degli orari.