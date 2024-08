Risotto con melanzane, un primo piatto semplice da preparare

Il risotto con melanzane è un primo piatto perfetto per l’estate, semplice da preparare e dal sapore fresco. Ecco la ricetta!

Il risotto è perfetto quando non sapete cosa cucinare per cena e cercate un’alternativa alla pasta. Si presta a molte varianti, una più buona e spesso insolita dell’altra. Certo, il risotto con melanzane non ha certo la presunzione di essere inedito ma di certo è buonissimo. Cremoso ma con i chicchi ben sgranati, si prepara alla stregua delle versioni più classiche.

A renderlo così buono è l’aggiunta finale del parmigiano e del prezzemolo fresco fondamentali per dare al piatto sapidità e freschezza. Via libera anche all’aggiunta di formaggi filanti come la scamorza affumicata che se tagliata a dadini e aggiunta a cottura ultimata trasformerà il vostro semplice risotto in qualcosa di veramente goloso.

Risotto con melanzane

Come preparare la ricetta del risotto con melanzane

Per prima cosa tritate finemente la cipolla e rosolatela in un tegame insieme all’olio extravergine di oliva. Aggiungete anche un pizzico di sale per favorire il rilascio del liquido. Nel frattempo lavate la melanzana, privatela delle estremità e riducete la polpa a cubetti di mezzo centimetro. Unite il riso e tostatelo a fiamma vivace per un minuto, rimestando spesso. Sfumate con il vino bianco e quando non sentirete più odore di alcool sollevarsi dalla padella unite le melanzane. Coprite con il brodo vegetale bollente e iniziate la cottura. Ci vorranno dai 15 ai 20 minuti a seconda della varietà di riso scelta. L’importante è che aggiungiate il bordo poco per volta, aspettando che il precedente sia ben assorbito. È questo il segreto per ottenere un risotto cremoso ma dai chicchi ben sgranati. Verso la fine della cottura ricordate di assaggiare di sale ed eventualmente aggiungerene altro. Allontanate il tegame dal fuoco, profumate con il prezzemolo tritato fresco e mantecate con il burro e il parmigiano. Servite immediatamente.

Il riso con le melanzane è un ottimo primo piatto estivo, leggero e saporito. Come accennato nell’introduzione, aggiungete della scamorza affumicata a dadini e sentirete che delizia!

Se questa ricetta vi è piaciuta vi consigliamo di seguire anche i nostri consigli per preparare il sugo con le melanzane: è perfetto per condire la pasta oppure da gustare sul pane.

Conservazione

Il risotto con le melanzane avanzato si può conservare in frigorifero, coperto da pellicola, per 2-3 giorni. Potete poi riscaldarlo in padella con un filo di olio oppure al microonde. Se formerà la crosticina sarà ancora più buono!