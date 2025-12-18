Risotto alla zucca, una ricetta italiana

L’invito è quello di dedicarsi alla cucina casalinga e il risotto rimane un piatto di grande soddisfazione. Lo chef Di Pinto ha condiviso una sua ricetta speciale, il risotto alla zucca, marron glacé legger lime e olio al coriandolo. Nonostante sia originario della Campania, ha sviluppato una profonda sensibilità per questo piatto, che per lui rappresenta una vera e propria sfida.

Lo chef descrive il suo rapporto con la preparazione del riso: “Il risotto per me è una sfida perché da campano non abbiamo una tradizione di risotti e quindi nel corso degli anni aver affinato la mia sensibilità con il riso e i risotti mi rende felice perché ogni volta che lo preparo i complimenti più belli che ricevo sono quelli da parte dei nordici che dicono che sembrano preparati da uno chef piemontese o lombardo”. La sua visione innovativa si estende anche al mondo vegano, dimostrando come tecnica e creatività possano trasformare un piatto tradizionale.

Per la ricetta del risotto alla zucca, marron glacé legger lime e olio al coriandolo, lo chef Di Pinto racconta: “La creatività del piatto è data dal pensiero del risotto classico alla zucca italiana, però arricchito da questa nota del kaffir lime del sud-est asiatico, un luogo per me magico di sapori: è un ingrediente che mi ricorda anche il sud Italia con la nota agrumata. Per me, riuscire a mantecare un risotto senza il burro, ma con l’aiuto dell’olio extravergine di una margarina fatta solo con olio di cocco e burro di karité è un passo avanti eccezionale per il mondo vegano, di cui io sono estremamente sostenitore”.

Per Capodanno lo chef Di Pinto accoglie gli ospiti che desiderano brindare all’arrivo del nuovo anno al SINE. Il ristorante ha aperto le prenotazioni e la promessa è quella di una serata indimenticabile, caratterizzata da un menù esclusivo e dall’atmosfera elegante in un ambiente intimo. Prenotare un tavolo al SINE significa immergersi in un percorso gastronomico che coniuga tradizione e creatività.