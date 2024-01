Risotto agli spinaci (vellutato, saporito e anche veloce!)

Il Risotto agli spinaci è un primo piatto vegetariano squisito e salutare. Che vede l’abbinamento vincente del riso con gli spinaci scottati e frullati che diventano la crema in cui si cuoce il risotto! Vi lascio immaginare il sapore delizioso e la consistenza divina di questo risotto con spinaci cremosissimo e vellutato da leccarsi i baffi!

Inoltre è anche veloce e super facile da realizzare sia con gli spinaci freschi se sono di stagione; oppure potete dar vita ad un risotto con spinaci surgelati. Dopo la tostatura del riso si aggiunge la crema verde e a poco a poco il risotto si cuoce con l’acqua di cottura degli spinaci. A completare il piatto, una mantecatura con parmigiano e olio extravergine! In poco più di mezz’ora è pronto in tavola da servire!

Caldo, confortante, avvolgente, insieme al Risotto alla zucca e al magnifico Risotto al radicchio ; anche il risotto agli spinaci è un perfetto salva cena o pranzo per le fredde giornate d’inverno! Oltre che, un ottimo modo per far mangiare questa verdura anche ai bambini credetemi, lo divoreranno, com’è stato per le Polpette di spinaci! Fidatevi di me e preparatelo subito!

Ricetta risotto agli spinaci

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 25 minuti 35 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 320 gr di riso vialone nano oppure carnaroli

500 gr di spinaci freschi oppure 400 gr di spinaci surgelati

5 cucchiai di olio extravergine ( che potete sostituire con 60 gr di burro)

1 spicchio d’aglio ( facoltativo)

acqua di cottura degli spinaci come brodo

mezza tazzina di vino bianco secco

sale

2 – 3 cucchiai di parmigiano

Procedimento