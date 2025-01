RISORSE UMANE presenta il nuovo singolo “Desistere” in anteprima

Le Risorse Umane presentano il loro nuovo singolo “Desistere”, estratto dall’EP “Stanza 5 – Piano Terzo”, una raccolta che offre una visione intensa e cruda delle vite moderne. Questo lavoro continua a esplorare temi di isolamento e decadenza, catturando l’essenza di esistenze che si intrecciano in un momento storico complesso. Le canzoni rimandano a un senso di non appartenenza e a un’esistenza quotidiana schiacciata da una realtà inesorabile, descritta come un cumulo di polvere che priva il mondo dei suoi colori.

La band utilizza il sax per enfatizzare i passaggi più emotivi dell’EP, creando un’atmosfera che alterna calore e malinconia. Queste sonorità contribuiscono a generare uno stato di straniamento che invita l’ascoltatore a riflettere sulla propria condizione di vita. La scelta del sax rappresenta un elemento di qualità sonora, le cui note calde si mescolano ai testi, ricchi di pathos e riflessioni profonde. In questo contesto, la musica diventa un mezzo per affrontare l’assenza di senso e per ritrovare una motivazione, anche in una realtà pesante.

Il singolo “Desistere” sarà pubblicato il 14 gennaio 2025 attraverso Notturno Dischi, con distribuzione Artist First. I versi evocano una sensazione di pena e stanchezza, ponendo interrogativi sulla fatica dell’esistenza e sul peso delle esperienze quotidiane. I testi, scritti in modo anonimo, si accompagnano a una composizione musicale curata da Jacopo Mazzoni, Alessandro Rivi e Tommaso Rocchetti, con la voce di Valerio Alessandrini. La produzione, il mix e il master sono affidati a Jacopo Millet.

Le Risorse Umane, una band post punk/new wave, è originaria delle aree che uniscono Milano e Ancona. Formatisi all’inizio degli anni 20, i membri del gruppo si ispirano a stili sonori degli anni ’80, ’90 e 2000, creando un proprio universo musicale. La loro proposta vuole essere una riflessione sincera sulle esperienze contemporanee, unendo elementi di nostalgia e critica sociale in un mix affascinante. Gli ascoltatori possono seguire la band sui social media, in particolare su Instagram.