«Risorse e opportunità per ridurre gap Nord-Sud»

Oltre 3mila presenze, discussioni su temi fondamentali della sanità italiana e messaggi importanti in tema di utilizzo delle risorse del PNRR. È quanto è stato il Sesto forum Mediterraneo 2022 in Sanità, che si è tenuto dal 28 al 30 settembre a Bari. «Il forum si concluderà ad Arezzo tra il 22 e il 25 novembre – spiega a Sanità Informazione Vasco Giannotti, Presidente del Comitato scientifico Forum Risk Management in Sanità –. Si è scelto di partire dal Sud perché ogni sforzo che dobbiamo fare per rilanciare e rinnovare il Servizio sanitario non può che ripartire dal Mezzogiorno, laddove le distanze con gli altri sistemi sanitari del Centro e del Nord a volte sono davvero importanti». Ed oggi, grazie anche al PNRR, «ci sono risorse e opportunità che possono riuscire a ridurre queste distanze».

