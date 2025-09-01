Risorse aggiuntive per teatri in Friuli Venezia Giulia

La Regione ha stanziato oltre 1,5 milioni di euro in risorse aggiuntive per sostenere la cultura. Queste risorse, approvate dalla Giunta regionale, sono destinate a teatri, festival cinematografici e spettacoli dal vivo.

Il vice governatore Mario Anzil ha presentato quattro delibere che evidenziano la ripartizione dei fondi. Inizialmente, 450 mila euro sono stati assegnati ai progetti triennali dei teatri finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con 320 mila euro per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi e 130 mila euro per il Teatro Rossetti di Trieste.

Ulteriori 315 mila euro sono stati distribuiti a eventi di spettacolo dal vivo, con 133 mila euro destinati a diversi festival, tra cui Associazione Culturale Folkgiornale e Associazione Culturale Euritmica. Per le rassegne di spettacolo dal vivo, 62 mila euro sono stati assegnati a enti come l’Associazione Progetto Musica e la Fondazione Luigi Bon.

Le stagioni musicali e coreutiche ricevono 93 mila euro, supportando gruppi come la Società dei Concerti e l’Accademia d’archi “G.G. Arrigoni”. I concorsi musicali beneficiano di circa 27 mila euro.

In un secondo riparto, 170 mila euro sono stati destinati ai festival cinematografici, inclusi 135 mila euro per quelli di alto budget. Infine, 595 mila euro sono stati assegnati ai teatri di produzione e ospitalità, con 290 mila euro per teatri come Artisti Associati e il Css Teatro Stabile di Innovazione del Fvg. Altri 240 mila euro supportano teatri di ospitalità e 34 mila euro sono riservati a teatri di produzione. Inoltre, 31 mila euro sono stati destinati all’Accademia “Nico Pepe”.