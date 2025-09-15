Risonanze magnetiche in Puglia per migliorare la sanità

Gli Ospedali di Putignano e Molfetta riceveranno due risonanze magnetiche nucleari grazie a un investimento della ASL Bari. L’acquisto di queste apparecchiature da 1,5 Tesla permetterà di migliorare la diagnostica nelle Radiologie. Nel caso di Molfetta, si tratta della prima risonanza magnetica, mentre a Putignano si rimedia all’assenza del servizio dal 2013.

L’intervento è stato supportato dal Dipartimento regionale per la Promozione della Salute e rappresenta un investimento di circa 1,5 milioni di euro, parte di un piano complessivo che supera i 40 milioni, finanziato attraverso fondi PNRR, FESR e altre risorse. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, sottolinea l’importanza di questi investimenti per garantire diagnosi di alta qualità e accesso equo alle cure.

L’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, evidenzia come il rinnovamento delle apparecchiature migliori l’efficienza e riduca i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Luigi Fruscio, direttore generale della ASL, aggiunge che questi nuovi arrivi fanno parte di un programma più ampio che coinvolge tutti gli ospedali della ASL, con l’obiettivo di aumentare le prestazioni disponibili.

Il Dipartimento di Radiodiagnostica della ASL Bari sta lavorando per abbattere le liste d’attesa, programmando oltre 2.500 risonanze aggiuntive entro la fine dell’anno. Le prestazioni saranno incrementate grazie alla collaborazione delle Radiologie di diversi ospedali e a un piano di lavoro che prevede anche esami serali e nei fine settimana.

Il potenziamento degli ospedali prevede anche acquisti significativi con fondi FESR, tra cui angiografi e colonne chirurgiche. Fulcro di ulteriori investimenti è rappresentato dal rinnovo delle grandi apparecchiature diagnostiche, supportato dai fondi PNRR, con casi operativi già avviati e un numero significativo di nuovi strumenti già installati.