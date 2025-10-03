Risoluzioni in Camera: Italia appoggia piano Trump per Gaza

Dopo il discorso di Tajani, la Camera ha messo ai voti cinque risoluzioni. Due di queste sono state presentate dai partiti della maggioranza di centrodestra, una del Partito Democratico con Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle, una di Italia Viva e una di Più Europa. Le risoluzioni non sono vincolanti, quindi, se approvate, il governo non è obbligato a seguirle, ma ne assume la responsabilità politica.

La risoluzione del centrodestra è stata approvata e chiede al governo di sostenere il piano di pace di Trump, collaborando con i partner europei e arabi, continuando l’assistenza umanitaria a Gaza e perseguendo la soluzione dei due Stati, legata al riconoscimento reciproco e alla cessazione dell’incitamento all’odio. Sono inclusi anche requisiti per il riconoscimento dello Stato palestinese, come la liberazione degli ostaggi e il disarmo di Hamas. I partiti di maggioranza hanno votato a favore, mentre l’opposizione ha votato contro, tranne Azione che si è astenuta.

Sono state approvate due risoluzioni: una del centrodestra, firmata anche da Azione, che sostiene il piano di Trump, e una di Italia Viva che invita il governo a promuovere gli Accordi di Abramo e i diritti dei cittadini italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla. Anche in questo caso, la maggioranza ha approvato entrambe le risoluzioni, mentre l’opposizione si è astenuta.

La risoluzione del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi-Sinistra è stata respinta. Essa chiedeva il riconoscimento dello Stato di Palestina entro i confini del 1967 e la liberazione dei prigionieri palestinesi. Questa risoluzione ha visto il centrodestra votare contro e Azione astenersi.

Infine, la risoluzione di Più Europa è stata approvata, tranne per la parte riguardante la posizione dell’Amministrazione USA sui negoziati di pace. Al Senato sono state presentate risoluzioni simili, con approvazione per quelle del centrodestra e di Italia Viva, mentre la risoluzione di PD, M5S e AVS è stata respinta. Due senatori, Casini e Maiorino, hanno avuto voti diversi dalle loro rispettive forze politiche sulla risoluzione riguardante il piano di Trump.