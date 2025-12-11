Riserve naturali in Inghilterra e California

Dalle regioni del sud-est dell’Inghilterra alla California, raffinerie di petrolio dismesse stanno venendo riconquistate dalla natura. Ora le comunità locali stanno facendo campagna per proteggerle. Raffinerie abbandonate stanno diventando rifugi insperati per la fauna selvatica nel Regno Unito e in California, trasformandosi in santuari per migliaia di insetti, uccelli, piante e altre specie.

A Canvey Wick, sull’estuario del Tamigi, in Essex, un progetto di raffineria è stato abbandonato a causa della crisi petrolifera, permettendo alla natura di tornare a colonizzare l’area. Oggi Canvey Wick è gestita dalla Royal Society for the Protection of Birds e dai suoi partner e rappresenta un hotspot per gli insetti, comprese specie rare e minacciate come l’ape carder bee.

Una storia simile si sta svolgendo a West Coyote Hills, vicino a Fullerton, in California. L’area, un tempo un campo petrolifero attivo, è stata in parte venduta e ha iniziato a rigenerarsi. Ora più di 500 acri sono stati trasformati in una macchia costiera, con la presenza di uccelli minacciati come il California gnatcatcher. I residenti locali stanno conducendo una campagna per salvare il sito come riserva naturale.

La resistenza locale ha già ottenuto risultati importanti, come la decisione della città di acquistare 24 acri di terreno per 18 milioni di dollari. Tuttavia, il futuro del sito rimane incerto a causa dell’uncertezza sui finanziamenti federali. A Canvey Wick, intanto, il numero di usignoli è in aumento, con 21 maschi cantanti registrati lo scorso anno, e oltre 3.200 specie sono state registrate nel sito, dimostrando il successo della trasformazione di aree industriali in spazi verdi vivaci.