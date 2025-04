“Riscoprirsi nell’Amore: La Nostra Crisi”

Alice Campello è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della sua storia d’amore con Alvaro Morata e del loro recente riavvicinamento dopo una separazione. La coppia, che aveva annunciato la rottura ad agosto 2024, ha chiarito che non ci sono stati tradimenti e che la crisi non era una vera crisi d’amore. Alice ha spiegato che, essendo molto giovani, hanno affrontato diverse sfide in poco tempo, inclusa la nascita di quattro bambini e l’emozione legata all’Europeo di calcio, che ha pesato sulla loro relazione.

Durante il periodo di separazione, hanno capito quanto si amassero e quanto fosse importante la loro vicinanza. Hanno lavorato su se stessi e sulla loro relazione, riscoprendosi reciprocamente. Alice ha anche affrontato il tema della salute mentale, rivelando di aver sofferto di depressione dopo l’ultimo parto, periodo in cui si è resa conto di non star bene. Questo ha influenzato la sua vita, ma ha lavorato su di sé e ora sente di poter dare il meglio di sé.

Inoltre, Alice ha enfatizzato che non c’era nessun terzo incomodo e che, nonostante le voci che circolavano, ha sempre mantenuto la fiducia in Alvaro. Oggi, vivono insieme a Istanbul, dove Alice ha trovato il suo equilibrio e si sente felice e accolta. La loro esperienza li ha portati a riconoscere l’importanza di non dare nulla per scontato e a impegnarsi per costruire un futuro insieme.