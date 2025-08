Riscoprire Sybaris e Thurii: eventi culturali in Calabria

Il 5 e 6 agosto si svolgeranno importanti eventi culturali in Calabria, dedicati alla riscoperta del patrimonio storico delle antiche città di Sybaris e Thurii. Gli appuntamenti si terranno a Cropalati e Caccuri, all’insegna di un percorso di valorizzazione archeologica che coinvolge diverse località italiane.

Il primo evento, previsto lunedì 5 agosto a Cropalati, è organizzato dal Comune con il supporto di Caterina Palmieri e Domenico Iozzolino. Durante la serata sarà presentato il libro “Alla ricerca di Sybaris e Thurii – Il paesaggio Antico”, che esplorerà la storia di Sybaris, arricchita da una lettura territoriale e geologica. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, volto a mettere in luce le radici della Magna Grecia e il contributo degli Achei nell’integrazione con i popoli locali, come gli Enotri.

Il giorno successivo, martedì 6 agosto, si terrà un workshop al Premio Letterario Caccuri sul tema “L’archeologia in Calabria”. Durante l’incontro interverranno la Soprintendente di Catanzaro-Crotone, Stefania Argenti, il professor Antonio Affidato e la giornalista Lucia Claps, che modererà il dibattito, insieme al Sindaco di Caccuri, Luigi Quintieri.

Questi eventi fanno parte di un ciclo di incontri che ha già toccato varie città calabresi e italiane, da Acri a Roma, contribuendo a un’azione continuativa di promozione del patrimonio storico e archeologico della regione. L’iniziativa mira a rinvigorire la memoria collettiva e a rafforzare il legame con l’eredità della Magna Grecia.