Riscoprire Reggio Emilia: come rilanciare il turismo locale

Il settore turistico di Reggio Emilia sta attraversando un periodo critico, evidenziato da un significativo calo degli incassi legati alla tassa di soggiorno, che ha registrato un decremento del 10%. La situazione è stata denunciata dal partito Fratelli d’Italia, che ha evidenziato l’incapacità dell’amministrazione comunale di promuovere e valorizzare le attrazioni del territorio.

Nel dettaglio, si sottolinea la mancanza di una strategia efficace per sfruttare le risorse storiche e culturali della zona, come il patrimonio legato a Matilde di Canossa e i tesori della Bassa Reggiana. Recentemente, un progetto su Matilde di Canossa, realizzato da professionisti reggiani, ha suscitato notevole interesse, ma la risposta dell’amministrazione è stata insufficiente. Il progetto si è trasformato in un’esposizione di sei mesi presso il Museo di Revere, contribuendo a un maggiore afflusso di visitatori in quella località, mentre Reggio Emilia ha perso l’occasione di capitalizzare su questa iniziativa.

Inoltre, il consigliere Lorenzo Melioli ha evidenziato il declino del turismo a Reggio Emilia come il risultato di scelte amministrative sbagliate, sottolineando la chiusura delle fiere e il fallimento del polo della moda, che hanno ridotto le opportunità di attrarre visitatori. L’Arena Campovolo, con pochi eventi annuali, non riesce a sostenere l’economia locale. Anche l’offerta turistica è compromessa dalla mancanza di informazioni adeguate ai punti d’accesso della città.

Fratelli d’Italia ha quindi sollecitato un intervento immediato da parte del Comune per sviluppare una strategia che metta in risalto le eccellenze regionali e rilanci il turismo.