Riscoprire la Cucina Nobiliare: Tradizioni Francesi e Italiane

Viviana Varese ha presentato un raffinato pithivier, un piatto classico che combina petto d’anatra e foie gras con una farcia d’anatra ai sette pepi e arancia candita, avvolto in foglie di cavolo e una pasta brisé decorata. Questo piatto è accompagnato da un’insalata di germogli e arance, in omaggio alla tradizionale anatra all’arancia. La preparazione di piatti classici, tipici delle antiche case nobili, è una rarità in contesti di alta cucina contemporanea, come il congresso Gastronomika a San Sebastián, dove solitamente si esplorano le nuove tendenze gastronomiche.

Viviana si distingue per l’attenzione verso ricette storiche, attingendo da testi dimenticati, e nel suo ristorante al Passalacqua sul Lago di Como propone un repertorio di piatti come aspic, gateaux e pâtés en croûte. Gli organizzatori di Gastronomika l’hanno descritta come una chef che riscopre la tavola di lusso del passato, reinterprendendola con creatività. José Carlos Capel, noto critico gastronomico, ha definito la colazione al Passalacqua tra le più spettacolari mai provate.

Viviana diverte il pubblico con aneddoti sulla cucina francese e gli insegnamenti di Caterina de’ Medici. Sottolinea come, in epoca passata, la cucina fosse già globalizzata, con chef che viaggiavano e scambiavano idee, creando piatti arricchiti da ingredienti esotici e spezie.

Ispirandosi alla tradizione culinaria francese e alla cucina dei Monsù, Viviana presenta piatti come timballi di pasta brisée e risotto alla milanese. Un semplice aspic di pomodori, arricchito con stracciatella e sorbetto, e la sua reinterpretazione del Cerino di bucatini, cucinato con un ragù di selvaggina, riflettono il suo legame con la cucina del passato e la tradizione napoletana.