Riscoprire la Capra nel Cilento e la Dieta Mediterranea

L’evento “La Capra: alle origini della Dieta Mediterranea” si svolgerà a Gustophia, ad Omignano, per evidenziare il valore della capra, in particolare della Capra Cilentana, nella tradizione alimentare. L’organizzazione, a cura della Tenuta Principe Mazzacane, è parte del progetto “Vis Capra” e si terrà il 25 agosto alle 18.30.

Questo convegno, realizzato in collaborazione con l’Istituto di Alta Cultura Giambattista Vico, rientra nelle attività di valorizzazione della capra Cilentana, iniziata nel 2018. L’azienda si dedica alla sua salvaguardia attraverso un allevamento biologico che rispetta il benessere animale.

L’obiettivo è porre l’attenzione sulla capra come risorsa fondamentale per l’economia locale e la biodiversità del Cilento, nonché sul suo ruolo nella storia alimentare delle comunità rurali. Il progetto, curato dal dott. Claudio Aprea, ha compreso ricerche e sperimentazioni che verranno presentate durante l’evento.

Nonostante la capra sia simbolo del Mediterraneo, la sua presenza è diminuita negli ultimi decenni. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti quali il prof. Vincenzo Pepe (diritto ambientale), il prof. Maurizio Palumbo (Accademia di Belle Arti di Napoli), e altri professionisti del settore, sotto la moderazione della giornalista Antonella Amodio.

La capra, resiliente e adattabile, contribuisce significativamente alla biodiversità e alla preservazione del paesaggio cilentano. I suoi prodotti, tra cui latte e formaggi, sono alla base di una tradizione culinaria millenaria, apprezzati per le loro proprietà nutrizionali. Questo evento rappresenta un’opportunità per approfondire il legame tra la capra, la cultura locale e la Dieta Mediterranea.

L’ingresso è libero.