Riscoprire la Capra Cilentana nella Dieta Mediterranea

L’evento organizzato da Tenuta Principe Mazzacane, nell’ambito del progetto “Vis Capra”, si propone di riscoprire l’importanza storica e culturale della capra, in particolare della Capra Cilentana, e dei suoi prodotti nella Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. Dal 2018, l’azienda si dedica alla salvaguardia e valorizzazione di questa razza, allevando capre in regime biologico e seguendo principi di agricoltura rigenerativa, con particolare attenzione al benessere animale.

Il convegno è frutto di una collaborazione tra Tenuta Principe Mazzacane e l’Istituto di Alta Cultura Giambattista Vico ed è parte della Misura 16.1 del PSR Regione Campania, promossa dal Gal Cilento. L’incontro si propone di evidenziare il ruolo della capra nell’economia locale, nella biodiversità e nella storia alimentare delle popolazioni rurali, avvalendosi di ricerche e sperimentazioni condotte dal dott. Claudio Aprea.

La capra è un simbolo del Mediterraneo, anche se la sua presenza è diminuita negli ultimi decenni. All’evento parteciperanno esperti di diversi settori, tra cui professori universitari e specialisti in beni culturali e turismo, per discutere l’argomento da diverse prospettive, con la moderazione della giornalista enogastronomica Antonella Amodio.

Questo animale, tradizionalmente presente nel Cilento, è noto per la sua adattabilità ai terreni difficili e il suo contributo alla biodiversità e alla conservazione del paesaggio. I suoi prodotti, come latte e formaggi, sono parte integrante di una tradizione alimentare dal grande valore nutrizionale. L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento sul legame tra la capra, la cultura locale e la Dieta Mediterranea.

Informazioni sull’evento:

Data e ora: 25 agosto 2025, ore 18:30

Luogo: Gustophia, Via Pedemontana snc, loc. Cerreta, 84060 Omignano (SA)

Ingresso: Libero