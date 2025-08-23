26.7 C
Riscoprire la Capra Cilentana nella Dieta Mediterranea

Riscoprire la Capra Cilentana nella Dieta Mediterranea

L’evento organizzato da Tenuta Principe Mazzacane, nell’ambito del progetto “Vis Capra”, si propone di riscoprire l’importanza storica e culturale della capra, in particolare della Capra Cilentana, e dei suoi prodotti nella Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. Dal 2018, l’azienda si dedica alla salvaguardia e valorizzazione di questa razza, allevando capre in regime biologico e seguendo principi di agricoltura rigenerativa, con particolare attenzione al benessere animale.

Il convegno è frutto di una collaborazione tra Tenuta Principe Mazzacane e l’Istituto di Alta Cultura Giambattista Vico ed è parte della Misura 16.1 del PSR Regione Campania, promossa dal Gal Cilento. L’incontro si propone di evidenziare il ruolo della capra nell’economia locale, nella biodiversità e nella storia alimentare delle popolazioni rurali, avvalendosi di ricerche e sperimentazioni condotte dal dott. Claudio Aprea.

La capra è un simbolo del Mediterraneo, anche se la sua presenza è diminuita negli ultimi decenni. All’evento parteciperanno esperti di diversi settori, tra cui professori universitari e specialisti in beni culturali e turismo, per discutere l’argomento da diverse prospettive, con la moderazione della giornalista enogastronomica Antonella Amodio.

Questo animale, tradizionalmente presente nel Cilento, è noto per la sua adattabilità ai terreni difficili e il suo contributo alla biodiversità e alla conservazione del paesaggio. I suoi prodotti, come latte e formaggi, sono parte integrante di una tradizione alimentare dal grande valore nutrizionale. L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento sul legame tra la capra, la cultura locale e la Dieta Mediterranea.

Informazioni sull’evento:
Data e ora: 25 agosto 2025, ore 18:30
Luogo: Gustophia, Via Pedemontana snc, loc. Cerreta, 84060 Omignano (SA)
Ingresso: Libero

