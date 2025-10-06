Riscoprire il Controllo Digitale in Italia: Una Guida Pratica

Viviamo in una “nazione smartphone”, dove i cellulari sono diventati essenziali per molteplici attività quotidiane, dal prenotare un viaggio a rimanere in contatto con i familiari. Tuttavia, questo non significa che i nostri dispositivi debbano avere il controllo sulla nostra vita. Kaitlyn Regehr, esperta di scienze comportamentali e autrice di un libro sull’argomento, invita a riflettere su come gestire consapevolmente il nostro rapporto con la tecnologia.

Regehr sottolinea che la gestione dell’uso dello smartphone è fondamentale, soprattutto alla luce di dati allarmanti sull’uso eccessivo da parte dei bambini. La sua prospettiva non è soltanto di allerta, ma anche di riconoscimento dei lati positivi della tecnologia, come la connessione con amici e familiari. Tuttavia, Regehr mette in guardia dalle insidie della dipendenza digitale, paragonando l’uso degli smartphone a un’addizione che richiede autocontrollo.

Per affrontare questa sfida, propone tre principi: ammettere il problema, moderare l’uso e educare se stessi e gli altri riguardo ai media digitali. Tra i suoi consigli ci sono l’impostazione di limiti di tempo per le app più utilizzate, la disattivazione delle notifiche fastidiose e la scelta di contenuti di qualità anziché di quantità. L’approccio alla tecnologia deve essere intenzionale, con una particolare attenzione a come i genitori parlano e interagiscono con i loro figli riguardo all’uso degli schermi.

Regehr è coinvolta anche in iniziative di mentorship digitale nelle scuole, dove gli studenti discutono di temi come l’odio online e l’alfabetizzazione algoritmica, favorendo un cambiamento culturale partendo dai giovani.