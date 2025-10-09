Riscoprire i Supereroi della Storia

Il 2 ottobre si ricorda un episodio straordinario delle World Series, quando Ty Cobb, star dei Detroit Tigers, rubò la home base durante il secondo incontro contro i Pittsburgh Pirates. Dopo aver perso il primo match, Cobb si trovava in terza base con la sua squadra in svantaggio di due punti. Notando che il rilievo Victor Willis era troppo concentrato sul battitore, Cobb colse l’opportunità e sfruttò il momento per rubare la home, segnando un punto importante.

Cobb, pur non avendo fama di essere il corridore più veloce, eccelleva per intelligenza e aggressività, detenendo il record di rubate a casa base con 54 nel suo percorso. Era noto per studiare le consegne dei lanciatori e per sviluppare manovre innovative, come il “fall-away slide”, per ingannare i difensori. Il suo approccio strategico e psicologico lo rese un avversario temibile.

In quella stessa inning, Cobb rubò secondo, terzo e home base in tre occasioni diverse, un’impresa che dimostrava la sua abilità nel gioco.

Il 2 ottobre segna anche il giorno dell’indipendenza di Guayaquil, l’apertura del Washington Monument, e l’indipendenza dell’Uganda. Inoltre, si celebra il compleanno di Sean Ono Lennon, figlio di John Lennon, e altri eventi significativi, tra cui la marcia di 70.000 manifestanti a Lipsia per chiedere riforme in Germania Est.

Infine, il giorno è segnato anche da straordinarie innovazioni, come la pubblicazione dell’alfabeto Hangul, una conquista per l’istruzione e la cultura in Corea.