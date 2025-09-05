Riscopri l’Italia: turismo e opportunità da non perdere

Il turismo globale sta attraversando un periodo di grande crescita, nonostante varie crisi come eventi storici e tensioni geopolitiche. Manfredi Lefebvre d’Ovidio, presidente di Heritage Group e prossimo chairman del World Travel & Tourism Council, conferma questa tendenza. Con un’esperienza di oltre quarant’anni nel settore, Lefebvre ha dimostrato di essere un leader influente, gestendo importanti compagnie crocieristiche e creando sinergie nel mercato del turismo di lusso.

La domanda di viaggi continua a aumentare, e Lefebvre sottolinea che è fondamentale diversificare le destinazioni per evitare la saturazione dei luoghi di maggiore attrattiva. La crescita prevista nel settore croceristico, passando da 32 milioni a 40 milioni di viaggiatori, evidenzia l’esigenza di lavorare su infrastrutture adeguate e collaborazioni tra settore pubblico e privato.

Riguardo all’Italia, Lefebvre evidenzia l’andamento positivo del turismo, reso possibile da un governo stabile che contribuisce a garantire sicurezza, elemento fondamentale per attrarre visitatori e investimenti. Tuttavia, osserva che il paese deve affrontare la concorrenza di nazioni come la Spagna, che hanno creato grandi gruppi alberghieri e operatori turistici.

La sfida principale per l’Italia è quella di unire le forze di grandi imprenditori del settore, per dar vita a un polo turistico di eccellenza che possa competere a livello globale. Lefebvre afferma che è necessario promuovere sinergie nazionali per valorizzare ulteriormente l’attrattività del paese, ricco di bellezze culturali e naturalistiche.