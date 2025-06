Riscopri la Felicità: Guarda le Foto per Rilasciare Endorfine

By

La ricerca sul benessere psicologico ha messo in luce alcune pratiche quotidiane che possono incrementare la felicità. Tra queste, la visione di foto significative si è rivelata particolarmente benefica, come confermato dallo psicologo Ethan Kross, direttore dell’Emotion & Self-Control Lab.

In un podcast condotto da Mel Robbins, esperta motivazionale, Kross ha descritto come l’atto di scorrere le immagini sul cellulare possa attivare un senso di gioia e benessere. Anche se inizialmente finalizzato a ripulire il dispositivo, il gesto di rivedere ricordi affettivi, come quelli dei propri familiari o di occasioni speciali, può indurre una sensazione di flusso felice, allontanando dallo stress quotidiano. Robbins ha paragonato questo semplice atto del guardare foto a una pausa rilassante, paragonabile a un bagno caldo.

Questa pratica stimola aree del cervello collegate alla sicurezza personale e supporto sociale. Le immagini evocano emozioni nostalgiche, riducendo i livelli di stress e accrescendo la produzione di endorfine. La visione di foto significative può infatti ricordare agli individui che non sono soli e che esiste un reticolo di relazioni che li sostiene, specialmente durante momenti difficili.

Uno studio dell’Università della California ha confermato che guardare vecchie fotografie attiva meccanismi neurali associati alla riduzione dell’ansia e al senso di appartenenza, classificate come “stimoli di sicurezza”. Pertanto, dedicarsi a questa attività semplice ma gratificante può rappresentare un valido supporto per il benessere psicologico.

