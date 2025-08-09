34.5 C
Riscopri la Dieta Mediterranea: Idee e Consigli Avanzati

Da StraNotizie
Riscopri la Dieta Mediterranea: Idee e Consigli Avanzati

Negli ultimi tempi, l’attenzione verso le abitudini alimentari degli italiani ha sollevato preoccupazioni riguardo alla salute e al rispetto della dieta mediterranea. Anna Tagliabue, presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana, ha evidenziato dati allarmanti sul consumo di frutta, verdura e cereali integrali nel Paese.

Stando alle statistiche, più della metà della popolazione consuma meno di una porzione giornaliera di frutta e verdura, e il 70% degli italiani consuma legumi solo una volta a settimana, elementi fondamentali del modello alimentare mediterraneo. Nonostante questo approccio sia riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, pochi lo seguono realmente. Tagliabue ha inoltre evidenziato un’evidente tendenza verso l’eccesso di sale, zucchero e vino nella dieta quotidiana.

L’esperta ha individuato alcune abitudini alimentari negative tra cui l’uso smodato di sale a tavola e la sostituzione della frutta con i dolci, contribuendo a un’alimentazione eccessivamente zuccherina e un crescente consumo di prodotti trasformati anziché freschi.

La dieta mediterranea deve essere vista come un vero e proprio stile di vita, fondato su alimenti di origine vegetale, come frutta e verdura di stagione, legumi e olio extravergine d’oliva, accanto a fonti proteiche moderate. Tagliabue ha anche contestato i miti sul latte, ribadendo la sua importanza in età adulta, senza evidenze scientifiche di collegamenti con tumori.

I giovani, a loro volta, condividono queste cattive abitudini. La SINU propone strategie innovative per sensibilizzare le nuove generazioni, come corsi di cucina e coinvolgimento nella preparazione dei pasti per affrontare il tema degli sprechi alimentari.

