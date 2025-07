Riscopri la cucina segreta delle case chiuse italiane

La riscoperta della gastronomia italiana spesso celata nella storia si arricchisce con l’imminente presentazione di un libro affascinante. In programma mercoledì 23, alle 19.30, presso il bistrot degli Orti di San Giorgio, si terrà un evento dedicato a “La cuisine des maisons de plaisir italiennes”, un’edizione tradotta dall’autrice Alessandra Pierini.

Questo raro testo si basa su un taccuino del 1929, originariamente appartenente a una tenutaria di casa chiusa. Ritrovato nel 2000 dal libraio-editore Giuseppe Zanasi, il libro offre uno sguardo inedito sulle cucine di quel periodo, dove si preparavano alimenti nutrienti per le donne che lavoravano in questi luoghi. Le ricette presentate, circa 34, sono espressione di una cucina popolare e genuina, distante dai soliti stereotipi, concentrandosi su piatti sostanziosi come gnocchi alla milanese, spaghetti al tonno, pollo alla contadina e baccalà alla fiorentina.

Alessandra Pierini, già nota per i suoi scritti sulla gastronomia italiana in Francia, guiderà il pubblico attraverso storie e sapori che rivelano un aspetto intimo della cultura culinaria italiana. Durante l’evento, gli ospiti potranno assaporare un aperitivo preparato con le ricette del libro, il tutto al prezzo di 22 euro. Le prenotazioni possono essere effettuate al numero 333-9572386.