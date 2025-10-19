Rischio quantistico: la minaccia per le criptovalute in Italia

La crescente competizione nell’ambito dell’informatica quantistica mette a rischio le criptovalute, in quanto i computer quantistici potrebbero compromettere la crittografia su cui si basa la sicurezza digitale, inclusi banche e blockchain. Le attuali tecnologie di crittografia, che garantiscono la sicurezza delle transazioni, potrebbero non resistere a computer capaci di elaborare informazioni in modo radicalmente diverso rispetto ai computer tradizionali.

I computer quantistici utilizzano qubit, che permettono di rappresentare simultaneamente valori multipli, rendendoli capaci di risolvere problemi impossibili per i supercomputer odierni. Tuttavia, questa stessa caratteristica potrebbe consentire la violazione di sistemi crittografici fondamentali, come RSA e curve ellittiche, utilizzando algoritmi come quello di Shor. Se ciò accadesse, le chiavi private potrebbero essere ottenute dalle chiavi pubbliche, esponendo i saldi delle criptovalute a un elevato rischio.

È stato coniato il termine “Q-Day” per descrivere il momento in cui un computer quantistico sarà in grado di decifrare la crittografia tradizionale. Esperti stimano che, oltre a segnare un cambiamento tecnologico, questo giorno potrà avere conseguenze storiche significative per la sicurezza dei dati. Diverse nazioni stanno investendo ingenti somme nel progresso dell’informatica quantistica, con la Cina in testa.

Il pericolo non è solo futuro; i dati criptati possono già essere intercettati e decifrati in seguito, quando saranno disponibili computer quantistici più potenti. Organizzazioni come Cloudflare stanno già adottando algoritmi resistenti alla tecnologia quantistica, mentre il NIST ha approvato diverse soluzioni per la sicurezza digitale.

I lettori sono invitati a non riutilizzare indirizzi e a mantenere aggiornate le chiavi. Le aziende devono creare un piano crittografico, prioritizzando i dati sensibili. L’informatica quantistica può portare a un’evoluzione della sicurezza nelle criptovalute, rendendola ancora più robusta.