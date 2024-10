Rischio listeria e salmonella, salami richiamati: ecco quali sono

È stato emesso un richiamo per alcuni lotti di salumi a causa del rischio microbiologico legato alla presenza di Listeria monocytogenes. In particolare, si tratta del lotto 348304 del salame a marchio Borgo Dora, prodotto dal Salumificio Borgo Dora in uno stabilimento di Torino. Le varietà coinvolte sono ‘Salame Mignon’, con scadenza fissata per l’8 aprile 2025, disponibile in confezioni da 90 grammi e da 720 grammi, e ‘Salame Il Torinetto’, con scadenza il 7 aprile 2025, disponibile in confezioni da 200 grammi e da 800 grammi. Si raccomanda ai consumatori di restituire questi prodotti al punto vendita. Le informazioni relative al richiamo sono state rese note tramite avvisi pubblicati sul sito del Ministero della Salute.

In un altro caso, è stato emesso un richiamo per possibile contaminazione da salmonella. Questo riguarda il lotto P242420 di ‘Friulani salame/soppressa’ e ‘Friulani salame/soppressa con aglio’, prodotti da Salumi Luigi Vida in uno stabilimento situato a Torreano (Udine). I prodotti inclusi nel richiamo sono disponibili in confezioni da 4.500, 600 o 300 grammi, con date di scadenza che variano tra il 18 marzo 2025 e il 16 gennaio 2025. Anche in questa situazione, i consumatori sono invitati a restituire i prodotti al punto vendita.

Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente queste situazioni di richiamo per garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. È fondamentale che i consumatori prestino attenzione a queste informazioni e seguano le indicazioni ricevute per prevenire il rischio di intossicazioni alimentari. I richiami sono parte integrante della vigilanza sulla sicurezza alimentare, e i produttori e distributori sono tenuti a rispettare le normative per garantire che i prodotti siano privi di contaminanti pericolosi. In caso di dubbio, è sempre consigliabile consultare il sito del Ministero della Salute o rivolgersi direttamente al punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.