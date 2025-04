Rischio Elevato: Un’Analisi del Quadro Compromesso

Mentre si svolgono i preparativi per l’ultimo saluto a Papa Francesco, deceduto il Lunedì dell’Angelo a Roma, emergono dettagli sulle cause della sua scomparsa. Secondo il professor Andrea Arcangeli, direttore della Sanità e Igiene del Vaticano, la morte è stata causata da un ictus cerebrale, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile. Il documento medico evidenzia la presenza di malattie pregresse, tra cui insufficienza respiratoria acuta, polmonite bilaterale, bronchiectasie, ipertensione e diabete di tipo II. L’accertamento della morte è stato effettuato tramite registrazione elettrocardiografica.

Il 14 febbraio, Francesco era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per 38 giorni. Nonostante le sue condizioni fossero peggiorate, il Papa ha continuato a svolgere alcune attività, inclusi incontri con alti funzionari. L’ultima apparizione pubblica è avvenuta durante la Messa di Pasqua, dove ha inviato un messaggio di pace. La scomparsa è avvenuta ufficialmente il 21 aprile, con i funerali programmati per il 26 aprile presso la Basilica di San Pietro.

Secondo il dottor Claudio Cricelli, le problematiche di salute del Papa, assieme all’età di 88 anni, lo hanno reso vulnerabile a ictus e altre complicazioni. Gli ictus sono patologie multifattoriali influenzate da fattori modificabili e non, come colesterolo, diabete e ipertensione. La polmonite e le scarse difese immunitarie degli anziani, come nel caso di Francesco, aumentano ulteriormente il rischio. La morte del Papa, dunque, è il risultato di un quadro clinico complesso e di lungo termine, con diverse condizioni che hanno contribuito al suo stato di salute.