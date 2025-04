Rischio di infarto o ictus: un nuovo test diagnostico

Negli ultimi decenni, il controllo del colesterolo nel sangue è stato il principale metodo per valutare il rischio di infarto o ictus. Tuttavia, recenti ricerche internazionali hanno portato a un innovativo test del sangue che utilizza due marcatori lipoproteici, offrendo una previsione più precisa per il rischio di malattie cardiovascolari, con potenziale impatto nella prevenzione di queste patologie.

Condotto dai ricercatori della Chalmers University of Technology e dell’Università di Harvard, lo studio ha esaminato oltre 200.000 persone nel corso di 15 anni, evidenziando il ruolo cruciale delle lipoproteine nel trasporto del colesterolo. Queste particelle non solo trasportano il colesterolo “cattivo” che può ostruire le arterie, ma includono anche quelle “buone” che eliminano il colesterolo in eccesso.

I risultati indicano che il numero di lipoproteine è più rilevante della semplice quantità totale di colesterolo. In particolare, la proteina apolipoproteina B (apoB) è emersa come il marcatore più affidabile, in grado di stimare il numero di particelle di colesterolo cattivo nel sangue con maggiore precisione rispetto ai test tradizionali.

In aggiunta, la lipoproteina(a) è stata identificata come un importante indicatore di rischio, poiché i suoi livelli variano significativamente tra individui e possono aumentare il rischio cardiovascolare, specialmente in chi ha una storia familiare.

Questo approccio, che combina apoB e lipoproteina(a), promette una valutazione del rischio cardiaco più accurata e personalizzata, superando le limitazioni dei metodi tradizionali e aprendo la strada a una medicina preventiva più efficace.