Rischio di 44.000 Esodati nel 2027

I ricercatori dell’Istat hanno indicato che l’aumento della speranza di vita a 65 anni nel 2024 sarà tra i 4 e i 5 mesi, il che comporterà un ulteriore adeguamento dell’età pensionabile. Questo cambiamento avrà impatti significativi, dato che l’adeguamento previsto per il 2027 sarà inferiore, poiché dovrà considerare anche le perdite accumulate durante la pandemia. La Cgil ha sollevato preoccupazioni, avvertendo che 44mila persone potrebbero trovarsi senza reddito e senza contribuzione mentre attendono la pensione. Questo numero si riferisce a coloro che hanno lasciato le aziende attraverso accordi di isopensione, contando su scivoli occupazionali fino a sette anni e sperando di accedere ai requisiti pensionistici tradizionali, cioè 67 anni per la pensione di vecchiaia o 42 anni e 10 mesi per la pensione anticipata.

Dal 2027, i requisiti per il pensionamento potrebbero aumentare di tre mesi, a seconda dei dati che l’Istat pubblicherà sui cambiamenti nella speranza di vita. Questi dati saranno fondamentali per stabilire l’adeguamento dell’età pensionabile e il Governo dovrebbe emettere entro la fine dell’anno un decreto riguardante il possibile aumento dell’età per la pensione di vecchiaia e i contributi richiesti per la pensione anticipata. In sintesi, l’evoluzione della speranza di vita avrà ripercussioni dirette sui requisiti pensionistici e sulla gestione delle transizioni lavorative.