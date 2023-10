Rischio chiusura per Pomeriggio 5? “La domanda che aleggia a Mediaset” – l’indiscrezione di Dagospia

Myrta Merlino ha collezionato degli ascolti più che buoni nella prima settimana al timone di Pomeriggio 5, battendo la concorrenza di Estate in Diretta. Le cose sono drasticamente cambiate con il ritorno di Alberto Matano e La Vita in Diretta. La giornalista infatti viene battuta quotidianamente dal collega, che la stacca di diversi punti di share. Nonostante lo studio rinnovato, il pubblico, gli ospiti vip e soprattutto l’inizio prima del competitor, Pomeriggio 5 fatica. Per questo molti sui social hanno iniziato a rumoreggiare di un rischio chiusura o di grossi cambiamenti in arrivo. E in effetti i cambiamenti sono arrivati, nelle ultime settimana Myrta ha cominciato ad occuparsi di temi di attualità, più leggeri e legati anche alla cronaca rosa. Dai reali, all’eredità di Gina Lollobrigida fino alla veggente di Trevignano, la virata della seconda parte di Pomeriggio 5 adesso è evidente.

Rischio chiusura per Pomeriggio 5? L’indiscrezione lanciata da Dagospia.

In uno dei classici flash, su Dagospia è apparso il rumor del rischio chiusura per il programma di Myrta Merlino. Queste – secondo il portale – sarebbero le voci che circolano nei corridoi di Mediaset: “Nei corridoi Mediaset aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato una risposta: “Come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino?” – si legge su Dagospia – Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari“.

Va detto che la settimana scorsa Il Foglio ha parlato di una possibile sostituzione di Myrta Merlino. In merito a quel rumor ‘fonti di Cologno Monzese’ hanno commentato dicendo che si trattava solo di fantasia e che era una fake news. Quindi con tutta probabilità Myrta e Pomeriggio 5 andranno avanti tranquillamente fino a giugno.