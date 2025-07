Rischio caldo: sei città in allerta, come proteggerti?

Le ondate di calore rappresentano un’importante preoccupazione per la salute pubblica, in particolare per le persone più vulnerabili. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, la situazione è in evoluzione con un aumento dei bollini arancioni, che avvisano del rischio caldo.

Domenica, le città a rischio arancione passeranno da due a sei, includendo Bari, Cagliari, Campobasso e Roma, oltre a Palermo e Perugia, che già evidenziavano un rischio elevato. Nel periodo considerato, non si segnalano bollini rossi, che indicano pericolo per l’intera popolazione.

Dal 20 luglio, si nota una diminuzione dei bollini gialli, segnale di pre-allerta, scesi a 11 rispetto ai 12 di sabato e ai 6 di oggi. Oggi, invece, i bollini verdi, che indicano assenza di rischio, sono ben 21, ma saranno 13 domani e 10 domenica. Le città che rimarranno in verde per il fine settimana includono Brescia, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo, evidenziando una maggiore presenza di questo stato nelle località del settentrione.

La previsione di un aumento delle temperature impone di prestare particolare attenzione alle condizioni di salute delle persone più a rischio, per garantire la loro sicurezza durante il periodo estivo.