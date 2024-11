Rischi Sismici per il Ponte sullo Stretto: Studio da Rivisitare e Questioni di Altezza

Nuovi ostacoli si presentano nel progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Nonostante il parere favorevole della commissione VIA (Valutazione impatto ambientale), sono stati richiesti ulteriori approfondimenti riguardo al rischio sismico e sull’altezza della struttura, la quale non sarebbe conforme alle previsioni iniziali. I tecnici del ministero dell’Ambiente hanno chiesto alla società Stretto di Messina spa di fornire 62 integrazioni e studi aggiuntivi, ciò potrebbe posticipare l’inizio dei lavori, inizialmente previsti per il 2025 dal ministro Salvini.

Uno dei maggiori punti contestati nel lungo rapporto della commissione è la capacità del Ponte di resistere per “almeno 200 anni” a terremoti con magnitudo fino a 7,1. Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha espresso preoccupazioni in merito alla mancanza di studi sulle faglie attive e sul rischio sismico, preoccupazioni riprese anche dai tecnici ministeriali. La Stretto di Messina spa ha stipulato una convenzione da 26mila euro con l’Ingv, ma Doglioni si è dissociato da alcuni ricercatori coinvolti nel progetto.

La commissione VIA ha evidenziato che il proponente deve presentare uno studio più dettagliato riguardante indagini geofisiche, sismologiche e paleosismologiche, nonché caratterizzazioni delle faglie attive. Si richiede anche un nuovo studio sulle stime di traffico previste sul Ponte, in aggiunta a approfondimenti sul rischio di dissesto idrogeologico, per garantire un monitoraggio costante dell’evoluzione della costa. Inoltre, gli studi sull’approvvigionamento idrico del cantiere sono stati considerati inadeguati, in quanto potrebbero lasciare Messina senza acqua. È richiesta anche un’aggiornamento del monitoraggio della fauna per un periodo di un anno.

Infine, l’altezza dell’impalcato, prevista nel progetto iniziale a 65 metri, è al centro di nuove discussioni, in quanto potrebbe non consentire il passaggio delle navi più alte. La società Stretto di Messina ha indicato che l’altezza è stata aumentata per garantire il franco minimo di navigazione, innalzando il lato siciliano della campata principale a 77,50 metri. Tuttavia, tale modifica non sarebbe in linea con i parametri stabiliti dalla commissione VIA.