Rischi per l’economia cooperativa in Ecuador: interviene Federcasse

La questione della cooperazione bancaria in Ecuador sta suscitando forti preoccupazioni, soprattutto da parte di Federcasse, la federazione delle Banche di Credito Cooperativo italiane. Recentemente, l’Assemblea Nazionale ecuadoriana ha approvato la “Ley Organica de Integridad Publica”, che conferisce al governo il potere di trasformare le cooperative di credito in banche di tipo capitalista qualora vengano percepiti “rischi sistemici” per il sistema finanziario.

Federcasse avverte che questa legge potrebbe rappresentare una minaccia per il consolidato sistema bancario cooperativo del paese andino, sviluppatosi negli ultimi venti anni per rendere accessibile il credito a comunità tradizionalmente escluse. L’Economia Popolare e Solidaria (EPS), ufficialmente riconosciuta nella Costituzione, è composta da migliaia di cooperative e ha dimostrato una resilienza superiore a quella delle banche tradizionali, gestendo oltre 29 miliardi di dollari, che rappresentano quasi il 30% del Prodotto Interno Lordo.

Il programma “Microfinanza Campesina”, attivo dal 2001 grazie all’impegno di Federcasse, ha finanziato oltre 100 milioni di dollari, sostenendo più di 150 mila famiglie e contribuendo a diminuire l’emigrazione, favorendo il legame con il territorio. Questo progetto è diventato un modello di cooperazione in Sud America e sta attirando attenzione a livello internazionale.

In questo contesto, Federcasse ha espresso preoccupazione anche per l’incostituzionalità della nuova norma, evidenziando l’importanza della protezione della cultura cooperativa e del sostegno alle comunità locali nell’affrontare povertà e raggiungere autosufficienza. La federazione intende continuare a difendere l’esperienza dell’economia popolare e solidaria in Ecuador, specialmente nel 2025, anno proclamato dalle Nazioni Unite come l’Anno Internazionale delle Cooperative.