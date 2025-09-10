Rischi per la salute dei tatuaggi in Italia: cosa sapere

I tatuaggi sono diventati comuni tra quasi 7 milioni di italiani. Tuttavia, meno del 60% della popolazione è consapevole dei potenziali problemi di salute legati a questa pratica. Secondo i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, è importante prestare attenzione.

Tatuarsi comporta l’uso di aghi e inchiostri, che possono causare un lieve sanguinamento e dolore. In generale, se la procedura è eseguita correttamente, non ci sono problemi. Tuttavia, si sconsiglia di fare tatuaggi su aree con nei e a chi ha disturbi di coagulazione, infezioni, allergie, o per le donne incinte e che allattano.

Dopo il tatuaggio, nella zona possono comparire arrossamenti, gonfiore e calore, sintomi che di solito si risolvono in pochi giorni. Raramente si verificano infiammazioni o infezioni, che richiedono il consulto di un medico. Le reazioni allergiche possono manifestarsi con prurito o eruzioni cutanee, soprattutto per i coloranti rossi, verdi e gialli, che possono contenere metalli allergizzanti. Anche la contaminazione microbiologica degli inchiostri rappresenta un rischio.

Chi si tatua deve essere consapevole anche del rischio di infezioni come epatite B, C e Hiv, e di altre complicazioni per cuore e reni. Sebbene ci siano sostanze potenzialmente cancerogene negli inchiostri, non ci sono prove definitive che collegano i tatuaggi ai tumori. Alcuni studi hanno suggerito un rischio maggiore di linfomi, ma serve ulteriore ricerca.

Per tutelarsi, è fondamentale scegliere un tatuatore autorizzato e informarsi sui materiali utilizzati. L’igiene dell’area e l’uso di strumenti monouso sono aspetti cruciali per minimizzare i rischi associati ai tatuaggi.