Rischi Multipli: L’Approccio Multidisciplinare del Progetto Return di Solidoro (Ogs)

Tre anni fa, abbiamo affrontato la grande sfida di Return, sfruttando i finanziamenti speciali offerti dal Pnrr. L’obiettivo era adottare un approccio multidisciplinare per rispondere al “rischio multiplo”. Cosimo Solidoro, direttore della Sezione di Oceanografia dell’OGS di Trieste, ha sottolineato l’importanza di affrontare tali rischi durante il meeting “Sfide scientifiche e gestionali per una società resiliente ai rischi ambientali in un clima che cambia”. Questo evento è stato organizzato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, nell’ambito del progetto Return.