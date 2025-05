Rischi in Sicilia: scopri le minacce più gravi

Oggi, giovedì 15 maggio, l’Italia è colpita da maltempo con piogge, temporali e venti forti su tutto il territorio, spingendo il Dipartimento della Protezione Civile a emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È attiva un’allerta arancione in Sicilia per rischio di temporali e idrogeologico, mentre la Calabria, la Basilicata, il Molise, la Puglia e gran parte dell’Emilia-Romagna sono in allerta gialla.

Le condizioni instabili derivano da un vortice di bassa pressione nelle vicinanze delle coste tunisine, causando temporali intensi in Sicilia e Calabria. Inoltre, una saccatura proveniente da nord-est aumenta i venti settentrionali nel Nord Italia.

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente temporalesche, in Sicilia, con estensione su Calabria e Puglia, in particolare nelle aree meridionali. Nel tardo pomeriggio sono attese precipitazioni su Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, con fenomeni accompagnati da rovesci intensi, attività elettrica frequente, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono, infine, venti forti settentrionali con rinforzi di burrasca specialmente in Lombardia e Emilia-Romagna, a partire dal tardo pomeriggio.

