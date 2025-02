Rischi Gravi per l’Italia

Daniele Capezzone ha difeso il Governo Meloni in relazione al caso Almasri, definendolo “una polpetta avvelenata” contro l’Italia. Ospite a “4 di Sera”, Capezzone ha sottolineato che una Corte internazionale poco credibile ha cercato di lasciare Almasri in libertà in Europa, ma ha colpito l’Italia con un mandato d’arresto al suo arrivo. Questo, secondo Capezzone, aveva lo scopo di provocare una crisi con la Libia. Ha avvertito che, se l’Italia avesse agito diversamente, ci sarebbero stati gravi rischi, come attacchi a impianti Eni in Libia e potenziali sequestri di lavoratori italiani. Capezzone ha concluso affermando che, per motivi di sicurezza nazionale, l’Italia non può aprire vertenze simili.

Il 5 febbraio, in Parlamento, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi hanno discusso il caso Almasri. Nordio ha descritto le azioni della Corte Penale Internazionale come un “enorme pasticcio” e ha definito contraddittorio il mandato d’arresto. Piantedosi ha confermato l’espulsione del cittadino libico per i suoi profili di pericolosità. Durante le discussioni, le opposizioni, tra cui Elly Schlein del PD e Matteo Renzi di Italia Viva, hanno criticato aspramente Meloni, descrivendola con termini denigratori come “presidente del coniglio” e “omino di burro”. La situazione ha messo in evidenza le tensioni politiche interne e le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale in relazione alle decisioni del governo.