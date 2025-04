“Rischi Economici: L’Impacto di Dazi e Tensioni Geopolitiche”

Nel 2024, la Banca d’Italia ha registrato un risultato lordo negativo di 7,3 miliardi di euro, con un peggioramento di 0,2 miliardi rispetto all’anno precedente. Il governatore Fabio Panetta ha spiegato che queste perdite erano state anticipate nel bilancio 2022 e sono principalmente attribuibili alla riduzione del margine di interesse, poiché l’aumento dei tassi di riferimento ha aumentato i costi delle passività senza migliorare i ritorni sulle attività di politica monetaria. Anche se nel 2024 i tassi ufficiali sono diminuiti, sono rimasti superiori all’anno precedente, continuando a influenzare negativamente il conto economico. La perdita netta della Banca è stata contrastata dall’utilizzo del fondo rischi generali e da un recupero fiscale, chiudendo l’esercizio con un risultato netto positivo di 0,8 miliardi.

Panetta ha inoltre evidenziato un programma di digitalizzazione per migliorare i servizi e l’efficienza operativa della Banca. Il programma include investimenti in nuove tecnologie, semplificazione dei processi interni e digitalizzazione dei flussi documentali. La trasformazione digitale sarà un pilastro del nuovo Piano strategico, previsto per inizio anno prossimo. Inoltre, il progetto dell’euro digitale mira a preservare la sovranità monetaria e solidificare la bilancia delle banche centrali.

Le tensioni geopolitiche e commerciali continuano a generare incertezze globali, influenzando negativamente gli scambi internazionali e rallentando l’attività produttiva, in particolare nell’economia europea. Le decisioni di politica monetaria devono tenere conto della debolezza economica e delle crescenti incertezze nelle politiche commerciali.