Rischi e Vantaggi: L’Importanza di Affidarsi a Professionisti del Settore

Negli ultimi anni, le infestazioni di piccioni nelle città italiane sono diventate un problema significativo. Molti Comuni hanno avviato campagne di sensibilizzazione e introdotto multe per disincentivare chi Nutre questi volatili. I piccioni, pur essendo parte dell’ecosistema urbano, rappresentano un rischio per la salute pubblica e la sicurezza, poiché nidificano in aree difficili da controllare e danneggiano le strutture.

Il loro guano, altamente acido, provoca biocorrosione, deteriorando materiali da costruzione e danneggiando impianti di drenaggio e ventilazione. Accumulato sulle superfici, può compromettere l’integrità di edifici e monumenti. Un piccione produce circa 2,5 kg di feci all’anno, portando a rischi sanitari. Il guano può contenere patogeni come batteri, virus e funghi, trasmissibili attraverso il contatto diretto o l’inalazione. Tra le malattie più gravi vi sono la criptococcosi e l’istoplasmosi, oltre a infezioni batteriche come la psittacosi e la salmonellosi, che possono causare complicazioni severe.

La prevenzione richiede strategie mirate, combinando metodi strutturali e biologici come reti e dissuasori acustici. Tuttavia, questi spesso risultano temporanei se non applicati correttamente.