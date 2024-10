Rischi e Sintomi: Comprendere le Minacce

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di salame “Il Torinetto” prodotto dal Salumificio Borgo Dora S.p.A. a Torino, a causa della possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Questo richiamo è avvenuto il 25 ottobre 2024, e viene consigliato ai consumatori di non consumare il prodotto, ma di restituirlo al punto vendita per ricevere una sostituzione o un rimborso. Le confezioni ritirate sono di circa 200 grammi ciascuna o di circa 800 grammi a fila, contrassegnate dal marchio IT 926 L CE.

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria, particolarmente pericolosa per alcune categorie di persone, come donne incinte, anziani, neonati e individui con un sistema immunitario compromesso. Questi soggetti possono sviluppare forme gravi della malattia anche dopo aver ingerito piccole quantità di cibo contaminato. Si consiglia di consumare alimenti previo trattamento di cottura, poiché il batterio non sopravvive a temperature elevate.

I cibi a rischio di contaminazione da Listeria includono latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte e insaccati poco stagionati. È fondamentale mantenere separati gli alimenti durante la preparazione per evitare contaminazioni incrociate. Anticipare le possibili contaminazioni e adottare precauzioni è essenziale per proteggere la salute pubblica, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Ministero della Salute ha fornito ulteriori dettagli sulla listeriosi e suggerimenti su come prevenire l’infezione sul proprio sito ufficiale, evidenziando l’importanza di essere informati e cauti nella manipolazione e nel consumo di cibi suscettibili alla contaminazione.