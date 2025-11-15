Rischi e benefici dei farmaci dimagranti in Italia

Robbie Williams ha recentemente parlato della sua esperienza con il farmaco tirzepatide, noto come Mounjaro, utilizzato per la gestione del peso. Il cantante ha notato un peggioramento della sua vista, in particolare durante una partita di football americano, dove non riusciva a distinguere i giocatori, che apparivano come “sagome indistinte”. Un esame dall’ottico ha confermato un cambiamento significativo nella sua prescrizione di lenti, portandolo a sospettare un possibile legame con il farmaco che assume da mesi.

Williams ha deciso di condividere la sua storia per mettere in guardia chi utilizza farmaci antidiabetici, spesso prescritti anche per la perdita di peso. Ha sottolineato l’importanza di fare ricerche approfondite prima di intraprendere tali terapie, per non sottovalutare gli effetti collaterali. Nonostante le preoccupazioni, il cantante ha riconosciuto che il farmaco ha migliorato alcuni aspetti della sua salute mentale, contribuendo a ridurre un’«angoscia costante» con cui convive da anni. Ha affermato di sentirsi molto provato psicologicamente e di essere intenzionato a continuare la terapia fino a quando la sua vista non peggiorerà ulteriormente. Nel frattempo, ha apportato modifiche alla sua routine, includendo allenamenti regolari e esercizi di forza.

Le preoccupazioni di Williams giungono mentre negli Stati Uniti è stato condotto uno studio che ha ipotizzato un possibile collegamento tra farmaci come Semaglutide, utilizzati per il diabete di tipo 2 e l’obesità, e una rara neuropatia del nervo ottico. I risultati, ancora preliminari, hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza di questi trattamenti usati per scopi diversi da quelli clinici.