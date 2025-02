Rischi di Vita: Una Confessione Shock

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Pamela Petrarolo ha condiviso momenti difficili della sua vita dopo la sua recente uscita dal Grande Fratello. La showgirl ha abbandonato il reality a causa del peggioramento della salute del padre, attualmente ricoverato in ospedale. Durante l’intervista, ha anche raccontato il suo percorso nel mondo dello spettacolo, menzionando il successo ottenuto con “Non è La Rai”, definendosi una bambina prodigio. Tuttavia, ha parlato di un periodo particolarmente critico in cui ha rischiato di morire a causa di un’infezione.

Pamela ha raccontato di una notte in cui, dopo forti dolori, è stata portata in ospedale e le è stata diagnosticata una peritonite in setticemia. Dopo un intervento chirurgico d’urgenza di quattro ore e un lungo recupero, ha dovuto affrontare una lotta non solo fisica, ma anche psicologica.

In aggiunta, ha toccato un altro tema doloroso: la perdita del fratello Manuel, scomparso due anni fa. Nonostante il dolore, ha espresso un messaggio di speranza e ha raccontato di un episodio misterioso che ha riacceso la sua fiducia nel ricevere notizie da lui. Ha menzionato una lettera e un regalo ricevuti da sua madre, firmati da Manuel, evidenziando il forte legame che li unisce. Con grande emozione, ha espresso il desiderio di avere sue notizie, sottolineando che sentire la sua voce sarebbe per lei di grande importanza.