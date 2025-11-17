Rischi di inflazione e crescita nell’Eurozona secondo BCE

Olli Rehn, membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), ha avvertito che il rischio di un rallentamento dell’inflazione non deve essere sottovalutato. Nonostante le difficoltà legate alle politiche tariffarie dell’amministrazione Trump, l’economia dell’area euro mostra una buona resilienza.

Rehn ha evidenziato che i rischi di un aumento dell’inflazione rimangono attuali. Anche se la crescita economica continua a essere lenta, essa è comunque sostenuta. Tuttavia, il membro BCE ha messo in guardia sulle vulnerabilità presenti nei mercati finanziari, sottolineando che le valutazioni delle azioni appaiono tese e a maggior rischio di correzione. Inoltre, i prezzi sembrano elevati se confrontati con il contesto economico e i profitti delle aziende.

Per far fronte a queste sfide, è fondamentale mantenere riserve bancarie elevate e adottare un approccio politico attento.

Al momento, il cambio EUR/USD segna un leggero calo dello 0,06%, attestandosi a 1,1613.