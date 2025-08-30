23.1 C
Rischi dell’AI nella salute mentale degli adolescenti in Italia

Adolescenti e tecnologie: la crescente dipendenza da strumenti avanzati come l’intelligenza artificiale solleva preoccupazioni, soprattutto in merito alla salute mentale dei giovani. Secondo Antonella Elena Rossi, criminologa e psicologa, il vero problema non è l’uso di strumenti come ChatGPT, ma la loro capacità di sostituire la figura umana, come medici e psicologi. Questa sostituzione può diventare pericolosa, specialmente per i giovani in difficoltà.

Rossi evidenzia il caso di Adam Raine, un adolescente che si è suicidato dopo lunghe conversazioni con ChatGPT. Se Adam avesse cercato aiuto da uno specialista, avrebbe potuto ricevere il supporto necessario per affrontare il suo stato emotivo. L’accesso a informazioni sul suicidio via tecnologia, senza un’adeguata lucidità, può avere conseguenze fatali.

Per creare un uso consapevole dell’intelligenza artificiale, Rossi sottolinea l’importanza di educare i giovani a distinguere tra interazioni con le macchine e con figure professionali umane. Le macchine, infatti, operano secondo algoritmi e non possono sostituire l’empatia e il supporto morale di uno specialista. Questa differenza deve essere insegnata fin dalla scuola.

Inoltre, l’intelligenza artificiale non deve essere considerata una forma di terapia, nonostante alcuni la usino in tal modo. Le risposte fornite da tali strumenti possono risultare superficiali e accompagnate da rischi significativi, come evidenziato nell’esperienza di Adam. È fondamentale implementare programmi di educazione digitale e di consapevolezza emotiva nelle scuole, favoriti da insegnanti e psicologi, e promuovere un controllo attivo da parte dei genitori per mitigare i pericoli associati all’uso di queste tecnologie.

