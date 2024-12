Rischi della Influenza Aviaria per le Donne Incinte: Allerta dall’Australia

Un team di ricercatori del Murdoch Children’s Research Institute in Australia ha lanciato un allerta riguardo i rischi dell’influenza aviaria per le donne in gravidanza. Una metanalisi ha dimostrato che il 90% delle donne gravide che contraggono l’influenza aviaria non sopravvive. In particolare, tra 30 pazienti gravide infette, sono decedute 27. I ricercatori hanno sottolineato la necessità di modifiche nei protocolli di prevenzione e trattamento per migliorare la sicurezza di questi gruppi vulnerabili.

Spesso, le donne in gravidanza vengono escluse dai programmi di preparazione alle pandemie e dai trial clinici per i vaccini, contribuendo così a un’alta mortalità in caso di contagio. La ricerca è stata svolta nel contesto di un aumento dei casi di influenza aviaria in Australia, il quale ha visto una crescita significativa, con la decima epidemia dall’inizio del monitoraggio nel 1976. Questa situazione non riguarda solo l’Australia, in quanto sono stati identificati casi anche negli Stati Uniti, collegati al ceppo A/H5N1.

Questa scoperta solleva preoccupazioni a livello globale. Gli scienziati avvertono che è fondamentale includere le donne gravide nelle strategie di contenimento delle pandemie e nella sperimentazione di vaccini. La loro esclusione sta portando a esiti fatali, evidenziando la necessità urgente di un cambiamento nei protocolli sanitari.

La metanalisi ha evidenziato che l’influenza aviaria rappresenta una minaccia grave non solo per le donne australiane, ma per tutte le donne gravide nel mondo, richiedendo un’attenzione e una risposta coordinata a livello internazionale. La gravità della situazione è accentuata dal fatto che le infezioni da influenza aviaria sono aumentate significativamente e che la malattia ha mostrato di essere particolarmente pericolosa per le donne in attesa.

Secondo i ricercatori, è essenziale adottare misure preventive più efficaci e garantire che le donne gravide ricevano le informazioni e le risorse necessarie per affrontare questa malattia. In questo modo, si possono salvare vite e ridurre il rischio associato alla gravidanza durante le epidemie di influenza aviaria.