Rischi cardiovascolari in Italia

Le festività natalizie sono un momento importante, ma non bisogna dimenticare che i fattori di rischio per la salute non si riposano. Secondo Federico Nardi, presidente eletto dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, è fondamentale mantenere alta l’attenzione ai fattori di rischio cardiovascolari anche durante le festività natalizie. I fattori di rischio cardiovascolari sono quelli che normalmente si cerca di controllare durante l’anno e non dovrebbero essere trascurati neanche durante i giorni di festa. È necessario quindi essere consapevoli di questi fattori e prendere le dovute precauzioni per tutelare la propria salute.