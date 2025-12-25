10.7 C
Roma
giovedì – 25 Dicembre 2025
Salute

Rischi cardiovascolari in Italia

Rischi cardiovascolari in Italia

Le festività natalizie sono un momento importante, ma non bisogna dimenticare che i fattori di rischio per la salute non si riposano. Secondo Federico Nardi, presidente eletto dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, è fondamentale mantenere alta l’attenzione ai fattori di rischio cardiovascolari anche durante le festività natalizie. I fattori di rischio cardiovascolari sono quelli che normalmente si cerca di controllare durante l’anno e non dovrebbero essere trascurati neanche durante i giorni di festa. È necessario quindi essere consapevoli di questi fattori e prendere le dovute precauzioni per tutelare la propria salute.

