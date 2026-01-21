Rischi cardiaci Covid: studio su bambini in Inghilterra

La disinformazione sanitaria rappresenta una delle eredità più dannose della pandemia di Covid, con le falsità online che alimentano l’esitazione vaccinale, seminano sfiducia ed erodono gli sforzi di salute pubblica in tutto il mondo. Le politiche e la retorica politica in continua evoluzione negli Stati Uniti hanno approfondito la confusione, con alcuni esperti che avvertono che lo scetticismo è in parte responsabile del ritorno di malattie prevenibili con il vaccino come la tosse asinina.

Uno studio condotto in Inghilterra, che ha coinvolto milioni di bambini e coperto l’85% della popolazione giovanile, ha confrontato per la prima volta i rischi cardiaci dell’infezione da Covid con quelli legati alla vaccinazione. Lo studio ha scoperto che l’infezione comporta un “rischio sostanzialmente più alto” di condizioni cardiache infiammatorie come la pericardite e la miocardite rispetto all’immunizzazione. I rischi cardiaci nei bambini immunizzati erano anche più brevi.

I ricercatori hanno avuto accesso a registri sanitari anonimi di quasi 14 milioni di minori di 18 anni. Durante il periodo di studio, 3,9 milioni di bambini hanno ricevuto una diagnosi di Covid e 3,4 milioni hanno ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech. Lo studio ha rilevato 2,24 casi aggiuntivi di pericardite o miocardite per 100.000 bambini con infezioni da Covid, con rischi che persistevano per un anno. Nei giovani vaccinati, ci sono stati solo 0,85 casi aggiuntivi, con rischi che si sono dissolti dopo un mese.