Rischi al Ribasso per la Crescita a Causa dei Dazi

L’agenzia di rating Standard and Poor’s ha rivisto al ribasso le stime del Pil mondiale, portandolo a +2,7% per il 2025, riducendo la crescita di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni precedenti. Nel dettaglio, il Pil degli Stati Uniti è previsto crescere dell’1,5%, con un ribasso di 0,5% rispetto al rapporto precedente. Per l’Eurozona, la crescita è stimata allo 0,8%, mentre per l’Italia è attesa un aumento dello 0,5%, con una diminuzione dello 0,1% rispetto alle stime passate. L’agenzia ha evidenziato che l’aumento dei dazi statunitensi rappresenta “uno shock” per il sistema economico globale, sebbene rimanga da valutare “in quale misura” avrà un impatto. Tuttavia, Standard and Poor’s esclude una recessione per l’economia statunitense. Le previsioni sono formulate sulla base di ipotesi, tra cui una tariffa “lineare” del 10% che Washington potrebbe applicare a tutti i partner commerciali, in seguito a un annuncio del 2 aprile.