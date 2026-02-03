13 C
Rischi AI non gestita, Trend Micro Italia allerta

Trend Micro mette in guardia sui rischi legati all’adozione di modelli linguistici di grandi dimensioni senza una governance adeguata. Secondo il loro ultimo studio, i sistemi di intelligenza artificiale possono produrre risultati diversi a seconda della posizione geografica, esponendo le organizzazioni a pericoli legali, finanziari e di reputazione.

La ricerca ha analizzato oltre 100 modelli di intelligenza artificiale, utilizzando più di 800 prompt mirati e analizzando milioni di token di input e output. I risultati dimostrano che prompt identici possono generare risposte diverse a seconda dell’area geografica o persino durante interazioni ripetute con lo stesso sistema. In contesti politicamente delicati, come territori contesi, i modelli hanno mostrato chiare differenze di allineamento basate sulla località.

Marco Fanuli, Technical Director di Trend Micro Italia, sottolinea come molte organizzazioni credano erroneamente che un input produca sempre lo stesso output, come nel software tradizionale. I pericoli aumentano per le aziende globali che operano in diverse giurisdizioni, dove un servizio basato sull’intelligenza artificiale è soggetto a quadri giuridici e socioculturali differenti.

Anche il settore pubblico è a rischio, poiché output non verificati potrebbero essere interpretati come linee guida ufficiali, introducendo problemi di sovranità dati e accessibilità. Nei settori customer-facing o in decisioni cruciali, queste incoerenze possono erodere la fiducia e avere costose ripercussioni. I test hanno rivelato risultati obsoleti o incoerenti in ambiti che richiedono precisione, come i calcoli finanziari.

Fanuli conclude che l’intelligenza artificiale non è uno strumento plug-and-play. Le organizzazioni devono adottare una governance chiara, definire responsabilità e introdurre verifiche umane sugli output destinati agli utenti. È fondamentale la trasparenza dei fornitori sul comportamento dei modelli, sui dati di addestramento e sui controlli applicati. L’intelligenza artificiale promuove innovazione solo se utilizzata con una chiara comprensione dei suoi limiti e con controlli nel mondo reale.

