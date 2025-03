Riscatto di due mesi

Papa Francesco sarà dimesso dal Policlinico Gemelli e tornerà a Casa Santa Marta, come annunciato dai medici che lo hanno seguito. Il Pontefice potrà lasciare l’ospedale domenica 23 marzo e assisterà all’Angelus dal Gemelli prima di tornare a casa. I medici hanno confermato che la polmonite bilaterale è stata superata, sebbene restino alcune infezioni minori. Francesco dovrà affrontare un periodo di convalescenza di almeno due mesi e, per questo motivo, non potrà ricevere gruppi di persone.

Durante la sua convalescenza, il Papa continuerà la fisioterapia respiratoria e motoria a Santa Marta, con l’obiettivo di un pieno recupero. I medici hanno segnalato che il recupero della voce potrebbe richiedere tempo, anche se sono ottimisti e sperano in un ritorno alla normalità in tempi brevi. È stato definito un “paziente esemplare” per la sua adesione alle cure. Inoltre, è stato chiarito che Francesco non è mai stato intubato, non ha contratto il Covid-19 e non soffre di diabete.

Il cardinale Fernandez ha spiegato che l’ossigeno a flussi elevati ha avuto effetti collaterali, ma ha trasmesso un messaggio di speranza per il recupero. In sintesi, Papa Francesco sta migliorando e i medici sono fiduciosi nel suo completo ritorno alle attività nel prossimo futuro.