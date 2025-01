Riscattata da una guardia giurata

Un’aggressione ai danni di una pediatra è avvenuta a Biancavilla, in provincia di Catania. La dottoressa è stata affrontata da due donne, una delle quali era la madre di un bambino che aveva appena visitato. L’intervento di una guardia giurata ha permesso di salvare la pediatra. I carabinieri hanno arrestato una donna di 25 anni per l’aggressione, che ha colpito anche un infermiere e la guardia giurata intervenuta per difenderla. L’aggressione è scaturita dopo la visita effettuata dalla pediatra sui figli della donna arrestata, in un contesto già monitorato dal Tribunale per i minorenni di Catania.

Questo episodio si inserisce in un contesto preoccupante, in cui si registrano un elevato numero di aggressioni nei confronti del personale sanitario. Solo pochi giorni prima, un altro pediatra presso il Policlinico universitario di Catania è stato aggredito da tre persone, aggiungendo alla crescente lista di episodi violenti. Secondo i dati del ministero della Salute, nel 2023 si sono verificate 16mila aggressioni a operatori sanitari, coinvolgendo 18mila professionisti, con un incremento del 38% rispetto ai cinque anni precedenti. Due terzi degli episodi hanno riguardato donne, e il Pronto soccorso è emerso come il luogo più pericoloso per gli operatori sanitari.

L’Asp di Catania ha definito l’aggressione alla pediatra un “atto gravissimo”, esprimendo solidarietà agli operatori coinvolti. Ha anche sottolineato che non è tollerabile entrare in ospedale con l’intento di imporre con la forza delle ragioni personali. L’azienda ha dichiarato di essere al fianco degli operatori nelle sedi opportune e ha ringraziato i carabinieri per il loro intervento tempestivo. È stato espresso un forte desiderio di un “salto educativo e culturale”, evidenziando come la prevenzione sia un elemento fondamentale da migliorare.

In sintesi, l’aggressione a Biancavilla è solo l’ultimo di una serie di episodi violenti che colpiscono gli operatori sanitari, creando un clima di insicurezza nelle strutture sanitarie e richiedendo misure di prevenzione e sensibilizzazione.