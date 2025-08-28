33.6 C
Attualità

Risanamento Ambientale in Italia: Sfide e Innovazioni STEM

Risanamento Ambientale in Italia: Sfide e Innovazioni STEM

Il programma “Progetto Scienza STEM” di Rai Cultura si dedica all’informazione e all’approfondimento scientifico. Condotto dal divulgatore Davide Coero Borga, il programma ospita esperti di ricerca e innovazione per illustrare come la scienza e la tecnologia possano migliorare la vita quotidiana e rappresentare un’opportunità di investimento per i giovani.

Le discipline STEM, ovvero Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, sono presenti in molti ambiti, anche in quelli meno attesi. Ogni episodio pone l’accento sull’ampia gamma di applicazioni delle STEM. In questa puntata, Coero Borga esplora le sfide legate al risanamento del territorio, affrontando il degrado di suolo, acqua e aria, il cui sfruttamento negli ultimi due secoli è risultato insostenibile.

Tra gli esperti invitati, figurano Luca D’Angelo, Scienziato Ambientale di Arpa Lombardia; Anna Barra Caracciolo, Ecologa del CNR; Marco De Sanctis, Biotecnologo sempre del CNR; e Paolo Pileri, Ingegnere Ambientale del Politecnico di Milano. Questi professionisti condividono le loro ricerche e esperienze nel tentativo di trovare soluzioni per un ambiente più sostenibile.

Il programma è il frutto del lavoro di un team composto da Davide Coero Borga, Federica De Maria, Diego Garbati, Pierluigi Pantini, Nicoletta Piu e Pino Roggero, con la collaborazione di Giuseppe Cembalo e Alberto Polimanti, sotto la direzione di Eleonora Ottaviani e Caterina Mazzuoli. La regia è affidata a Polimanti, Russo, Cembalo e Piu, con Coero Borga come conduttore principale.

